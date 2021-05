Gaza è un inferno: 67 morti, molti sono bambini. E Israele pensa di invaderla via terra (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag – Pioggia di razzi contro incessanti raid. Lo scontro tra israeliani e palestinesi va avanti così da giorni. E l’epicentro è uno soltanto: Gaza. Un lembo di terra martoriato dove le bombe di Tel Aviv sbriciolano case e palazzi, ma soprattutto mietono vittime. Gaza, l’inferno in terra Il bilancio, ancora purtroppo parzialissimo, è al momento di 67 morti, “compresi 14 bambini e minori, e tre donne” stando ai dati del ministero della Sanità locale. Israele, nell’operazione congiunta tra esercito e Shin Bet, sostiene di aver ucciso importanti dirigenti militari di Hamas. Tra questi vi sarebbero Bassem Issa, capo delle Brigate Al Qassame, e il responsabile della produzione degli armamenti Jamal Zabadeh. Uomini vicini al capo dell’ala militare ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag – Pioggia di razzi contro incessanti raid. Lo scontro tra israeliani e palestinesi va avanti così da giorni. E l’epicentro è uno soltanto:. Un lembo dimartoriato dove le bombe di Tel Aviv sbriciolano case e palazzi, ma soprattutto mietono vittime., l’inIl bilancio, ancora purtroppo parzialissimo, è al momento di 67, “compresi 14e minori, e tre donne” stando ai dati del ministero della Sanità locale., nell’operazione congiunta tra esercito e Shin Bet, sostiene di aver ucciso importanti dirigenti militari di Hamas. Tra questi vi sarebbero Bassem Issa, capo delle Brigate Al Qassame, e il responsabile della produzione degli armamenti Jamal Zabadeh. Uomini vicini al capo dell’ala militare ...

