Droga per spaccio nascosta in casa | 35enne in manette

(Di giovedì 13 maggio 2021) Roma – Gli uomini del Commissariato Romanina, diretto da Moreno Fernandez, a seguito di attivita’ investigativa hanno individuato un appartamento in via Monte Favino, dove un uomo di 35 anni era dedito spacciare sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish, direttamente dalla sua abitazione. Trattandosi di abitazioni di edilizia popolare ad alto tasso di criminalita’, i poliziotti hanno raggiunto la porta dell’abitazione segnalata dove, dopo circa 30 minuti di attesa, quando questa si e’ aperta, sono entrati all’interno, dove era presente il. La perquisizione personale ha dato esito negativo mentre la perquisizione all’interno dell’abitazione ha permesso di rinvenire 45,15 grammi di hashish, 2 bilancini elettronici di precisione perfettamente funzionanti; diverse buste in cellophane blu con vistosi fori a forma circolare, solitamente utilizzati per il ...

... lasciando praticamente invariate le condizionila permanenza di personaggi come il trafficante diRaffaele Imperiale, il cognato di Fini Giancarlo Tulliani inseguito da ordini di cattura ...L'uomo, al termine degli accertamenti, è stato arrestatodetenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo la convalida dell'arresto, l'uomo è stato associato in carcere.L'arresto Il 30enne è stato trovato a casa con ancora il materiale per il confezionamento delle dosi e 300 euro in contanti. Oltre a questo però, c'era anche la pericolosissima droga, in grado di ...SALERNO – Era vestito da operaio, forse per non dare nell’occhio. Ma è stato comunque notato dai carabinieri della tenenza di Pagani. Era in via Yaurano, nei pressi di un parcheggio. Fermato per un co ...