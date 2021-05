Denise, il testimone chiave: “Era con due uomini. Piangeva e voleva mangiare” (Di giovedì 13 maggio 2021) Spuntano nuovi dettagli sulla scomparsa di Denise Pipitone. Chi l’ha visto? nella serata di ieri ha ricostruito la testimonianza di Battista Della chiave, un sordumuto di Mazara del Vallo che riferisce di aver visto Denise immeditamente dopo la scomparsa in compagnia di due uomini. Denise rapita, la versione di Battista della chiave Battista fu ascoltato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 13 maggio 2021) Spuntano nuovi dettagli sulla scomparsa diPipitone. Chi l’ha visto? nella serata di ieri ha ricostruito la testimonianza di Battista Della, un sordumuto di Mazara del Vallo che riferisce di aver vistoimmeditamente dopo la scomparsa in compagnia di duerapita, la versione di Battista dellaBattista fu ascoltato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

