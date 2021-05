Crotone Verona 2-1 | gli Squali salvano l’onore e scavalcano il Parma | gialloblù deludenti

(Di giovedì 13 maggio 2021) Allo stadio Scida, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Scida”,e Hellassi sono affrontate nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2020/21. Sintesi2-1 MOVIOLA 1? Inizio primo tempo – Comincia il match dello Scida tra2? Gol di Ounas – L’algerino delrifinisce la discesa sulla sinistra di Simy: Silvestri battuto sul palo lontano 22? Tentativo di Zaccagni – Il centrocampista delprova a scuotere i suoi su calcio di punizione, si difendono bene i padroni di casa 25? Ilreclama un rigore – Giù Kalinic in area di ...

Advertising

Inter_br : Recorde de vitórias seguidas em casa: 1??5???? ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone… - Inter_es : ?? 1?4? Victorias consecutivas en casa ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone ? 2-0 Ju… - MusticaG : Il #Crotone batte 2-1 il #Verona: la squadra di #Cosmi non è più ultima in classifica - laziopress : SERIE A | Il Crotone batte l’Hellas Verona e supera il Parma - 100x100Napoli : Serie A - Crotone batte Verona -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Verona

Ilapprofitta di unche non ha davvero più nulla da chiedere alla sua brillante stagione e lo batte per 2 - 1, lasciando all'ultimo posto un Parma sconfitto immeritatamente all'Olimpico ...22.38 Posticipo Serie A,- H.2 - 1 Ilvince il posticipo del 36° turno e lascia l'ultimo posto della classifica al Parma. Svarione di Gunter, Simy serve Ounas e al 2' i calabresi sono già in vantaggio ...Crotone e Verona si sfidano nella 36esima giornata di Serie A: ecco le probabili formazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.CROTONE: Cordaz; Djidji, Marrone, Magallan; Pedro Pereira (26’st Cuomo), Messias, Cigarini (26’st Zanellato), Benali, Molina; Ounas (46’st Petriccione), Simy. A disp: Festa (GK), Crespi (GK), Luperto, ...