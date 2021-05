Criscito | “Ho sempre creduto nella salvezza del Genoa Le facce dei miei compagni dicevano tutto”

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il capitano del, Domenico, attraverso il proprio profilo Instagram ha festeggiato ladella sua squadra dedicando un messaggio a tutti i suoidi squadra. “Ho sofferto tanto da fuori in queste ultime partite ma credevo ciecamente in questo gruppo.. ero sicuro di poter festeggiare questagià stasera. Ledeiprima della partita..c’era voglia di conquistare questa vittoria e di conseguenza unache a inizio anno pochi ci credevano. Noi abbiamolavorato al massimo con alti e bassi ma senza mai mollare.. questo è lo spirito da GRIFONE”. FOTO: TwitterL'articolo proviene da ...

Non è sceso in campo con i compagni, ma sapeva di potersi fidare di loro per raggiungere l'ambito traguardo della salvezza. Parliamo di Domenico Mimmo Criscito, capitano del Genoa. Il difensore del Grifone ha festeggiato dalla panchina. GENOVA - Grande festa nella notte sulla Freccia Rossoblù, il pullman del Genoa di ritorno da Bologna dove ha conquistato la matematica permanenza in serie A. Trascinati da Mattia Perin in versione capitano.