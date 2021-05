Cooperante ucciso 6 anni fa con la compagna a Kabul | borsa di studio alla memoria

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 13 maggio 2021) Era il 13 maggio 2015. Alessandro Abati, 47, bergamasco di Alzano Lombardo, e laAigerim Abdulayeva, 27enne kazaka, venivano uccisi in un attentato terroristico a. “Un dolore ancora forte per tutta la comunità alzanese – ricorda il sindaco del paese, Camillo Bertocchi -. Ci stringiamo nel ricordo ai cari genitori ed ai parenti tutti”. Abati era consulente per progetti infrastrutturali e lavorava soprattutto con l’estero. Lui e laavrebbero dovuto sposarsi pochi mesi dopo a San Pellegrino Terme, in Valle Brembana. Il loro sogno era di andare a vivere in Canada. Il sindaco Bertocchi ha rivolto “un abbracciofamiglia Abati, che anche quest’anno hanno dato la possibilità ad alcuni ragazzi alzanesi di accedere ad unadi– ...