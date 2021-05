Code sul Raccordo, quattro auto coinvolte in incidente (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma – Code sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare tra Roma-Fiumicino e Laurentina a causa di un incidente al km 53+800 che ha coinvolto 4 veicoli, uno dei quali attualmente occupa la corsia di marcia lenta. Lo comunica Astral Infomobilita’. Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma –sulla carreggiata esterna del GrandeAnulare tra Roma-Fiumicino e Laurentina a causa di unal km 53+800 che ha coinvolto 4 veicoli, uno dei quali attualmente occupa la corsia di marcia lenta. Lo comunica Astral Infomobilita’.

