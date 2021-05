Classifica Giro d’Italia 2021, sesta tappa: Ciccone e Caruso vicini alla top5! 17° Vincenzo Nibali (Di giovedì 13 maggio 2021) Attila Valter indossa la maglia rosa al termine della sesta tappa del Giro d’Italia 2021, quella che offriva il primo arrivo in salita. L’ungherese si è difeso brillantemente e ha stupito tutti, regalandosi così almeno un giornata di gloria. L’ascesa conclusiva verso il Colle San Giacomo (sopra Ascoli Piceno), al termine di una giornata da tregenda caratterizzata da una fitta pioggia, ha messo a dura prova tutti gli uomini in lotta per il Trofeo Senza Fine. Alle spalle del fuggitivo svizzero Gino Maeder, vincitore di giornata, si sono dati battaglia quelli che hanno dimostrato di essere i quattro migliori scalatori. Il belga Remco Evenepoel, il colombiano Egan Bernal, l’irlandese Dan Martin e il nostro Giulio Ciccone sono giunti insieme sul traguardo. Il giovane fuoriclasse della ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) Attila Valter indossa la maglia rosa al termine delladel, quella che offriva il primo arrivo in salita. L’ungherese si è difeso brillantemente e ha stupito tutti, regalandosi così almeno un giornata di gloria. L’ascesa conclusiva verso il Colle San Giacomo (sopra Ascoli Piceno), al termine di una giornata da tregenda caratterizzata da una fitta pioggia, ha messo a dura prova tutti gli uomini in lotta per il Trofeo Senza Fine. Alle spalle del fuggitivo svizzero Gino Maeder, vincitore di giornata, si sono dati battaglia quelli che hanno dimostrato di essere i quattro migliori scalatori. Il belga Remco Evenepoel, il colombiano Egan Bernal, l’irlandese Dan Martin e il nostro Giuliosono giunti insieme sul traguardo. Il giovane fuoriclasse della ...

Advertising

zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia LIVE: grande Ciccone! Scala la classifica con Caruso! 17° Nibali - #DIRETTA #d’Italia #LIVE:… - edit_najwa : @evvovemio Ah si? Certo è quando Deddy voleva andarsene stava male perché tutti lo prendevano in giro per la sua mu… - Sport_Fair : #Giro2021, la nuova classifica generale dei big dopo la sesta tappa - AndreCardi : I primi 4 della generale sono anche i primi 4 della classifica giovani. È semplicemente fantastico. Una pecca: ness… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2021 in DIRETTA: classifica generale ribaltata! Valter leader l’Italia sogna con Ciccone! - #d’… -