Calcio: Serie A. Giudice, un turno di stop per Caldirola e Linetty (Di giovedì 13 maggio 2021) Il difensore del Benevento e il centrocampista del Torino salteranno le gare della penultima giornata MILANO - Dopo le gare della 36esima giornata di Serie A (stasera il posticipo Crotone - Verona), ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 13 maggio 2021) Il difensore del Benevento e il centrocampista del Torino salteranno le gare della penultima giornata MILANO - Dopo le gare della 36esima giornata diA (stasera il posticipo Crotone - Verona), ...

