Cagliari | si rivede Rog | torna ad allenarsi dopo cinque mesi

Il riabbraccia Marko Rog: il centrocampista croato si in allenamento ad dal suo infortunio al crociato Bella notizia per il: Marko Rog infortunatosi al legamento crociato nell'ultima gara del 2020, essere stato in tribuna ieri alla Sardegna Arena oggi è to ad ad Asseminello per proseguire il percorso riabilitativo. «Il Centro sportivo di Assemini ha accolto Marko Rog: il centrocampista croato, che lavora a Belgrado per recuperare dall'infortunio al ginocchio, da oggi ha iniziato gli allenamenti nell'Isola. Un modo per continuare la sua tabella personalizzata stando vicino ai compagni di squadra».