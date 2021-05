Assalti alle case arabe in Israele Bruciata una sinagoga Civili di Gaza in fuga

(Di giovedì 13 maggio 2021) «Chiudetevi in casa, sbarrate le porte». È uno dei messaggi che si scambiavano ieri i palestinesi di Ein Hayam (Wadi Jamal in arabo), quartiere di Haifa a due passi dal mare. Munir abita lì da quando è nato. Ci diceva ieri di non aver mai visto o sentito cose simili ad Haifa. «I kahanisti (destra estrema ebraica, ndr) si sono radunati al German Colony – raccontava – e minacciano di venire anche qui, come hanno fatto ieri (mercoledì) in altre … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

