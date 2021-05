Arisa e Tancredi fanno pace su Instagram Lei è di nuovo single dopo aver chiuso col fidanzato

(Di giovedì 13 maggio 2021)hanno fattoil dramma scoppiato un paio di giorni fa in merito all’unfollow del cantante di Amici nei confronti della sua professoressa. Ora, infatti, fra i due è tornato il sereno e si seguono dia vicenda. Ah, e comunqueora si seguono a vicenda#Amici20 pic.twitter.com/TDq9eRnUaJ — Luca (@luca del prete) May 11, 2021 Ma se da una parteha ritrovato un amico, dall’altra ha perso il, come scritto da Dagospia.è di“Weekend di fuoco per la cantanteche ha scelto, pare definitivamente, di chiudere con il suo compagno Andrea che non l’ha presa benissimo. I due si sono lasciati ...

BARBIEWCLF : ma seriamente gente ha chiesto a tancredi della ship con aka? non ho seguito la diretta ma povero ragazzo, ha lasci… - tongueofthegods : RT @ginevraseba: Tancredi ha unfollowato sia Arisa e sia Stefano e Stash su Instagram #Amici20 - jererodri2 : RT @tancredinews_: È da giorni che leggo tweet e articoli che dicono che Tancredi qualche giorno fa, oltre ad Arisa, ha smesso di seguire a… - TancrediStan : RT @tancredinews_: È da giorni che leggo tweet e articoli che dicono che Tancredi qualche giorno fa, oltre ad Arisa, ha smesso di seguire a… - churogratis : RT @pattrouge: video raro di tancredi dopo la domanda su arisa -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa Tancredi

... una volta uscito e tornato in possesso del suo account Instagram,abbia smesso di seguire. Di sicuro se si guarda in modo attento il suo profilo Instagram si nota comesegua ...A quanto sembra,, avrebbe toltodai suoi followers su Ig. Ma quello che tutti si stanno chiedendo è come mai l'allievo ha compiuto questo gesto, nei confronti del suoi coach, dopo l'...Lorella Cuccarini ha risposto ad alcune domande nelle stories su Instagram svelando alcune curiosità. Alla domanda su Tancredi, eliminato in semifinale, Lorella non ha avuto ...Lorella Cuccarini si confessa su Tancredi dopo le polemiche per Arisa. Negli ultimi giorni il cantante di Amici 2021 è finito al centro dei gossip per via di un dettaglio che è stato notato dai fan. L ...