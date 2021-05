Vilipendio del presidente: un reato da cancellare (Di mercoledì 12 maggio 2021) di Paolo Becchi e Giuseppe Palma La Procura di Roma ha avviato una indagine per “offesa all’onore o al prestigio del presidente della Repubblica” nei confronti di undici persone, che ieri mattina ha, tra l’altro, portato all’esecuzione di un decreto di perquisizione con sequestro di computer e smartphone delle persone sottoposte ad indagine. L’inchiesta verte su fatti accaduti dall’aprile 2020 al febbraio 2021, in particolare a quanto sembrerebbe sulla piattaforma social russa VKontakte, simile a Facebook. L’inchiesta si inserisce in una situazione inquietante: non bastavano limitazioni di ogni genere alle libertà individuali dovute all’emergenza sanitaria, occorreva anche intervenire sulla libertà di pensiero. E lo si è fatto “riabilitando” l’art. 278 del codice penale, che sta all’origine della indagine in corso. L’articolo recita: “Chiunque offende l’onore o il ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 12 maggio 2021) di Paolo Becchi e Giuseppe Palma La Procura di Roma ha avviato una indagine per “offesa all’onore o al prestigio deldella Repubblica” nei confronti di undici persone, che ieri mattina ha, tra l’altro, portato all’esecuzione di un decreto di perquisizione con sequestro di computer e smartphone delle persone sottoposte ad indagine. L’inchiesta verte su fatti accaduti dall’aprile 2020 al febbraio 2021, in particolare a quanto sembrerebbe sulla piattaforma social russa VKontakte, simile a Facebook. L’inchiesta si inserisce in una situazione inquietante: non bastavano limitazioni di ogni genere alle libertà individuali dovute all’emergenza sanitaria, occorreva anche intervenire sulla libertà di pensiero. E lo si è fatto “riabilitando” l’art. 278 del codice penale, che sta all’origine della indagine in corso. L’articolo recita: “Chiunque offende l’onore o il ...

