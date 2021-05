Università: UniPa avvia primo corso laurea ingegneria geologica Universidad El Salvador (Di mercoledì 12 maggio 2021) Palermo, 12 mag. (Adnkronos) - L'Università degli Studi di Palermo avvia il primo corso di laurea in ingegneria geologica all'Univesidad de El Salvador per potenziare la mitigazione dei rischi naturali con il progetto, realizzato dal Dipartimento della Terra e del Mare, col coordinamento scientifico del prof. Christian Conoscenti, in collaborazione con l'Università di Chieti-Pescara “G. d'Annunzio” e finanziato dall'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). “L'eccellenza italiana nella gestione e mitigazione del rischio geologico interviene in El Salvador per avviare all'Universidad de El Salvador (UES) il primo corso di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Palermo, 12 mag. (Adnkronos) - L'degli Studi di Palermoildiinall'Univesidad de Elper potenziare la mitigazione dei rischi naturali con il progetto, realizzato dal Dipartimento della Terra e del Mare, col coordinamento scientifico del prof. Christian Conoscenti, in collaborazione con l'di Chieti-Pescara “G. d'Annunzio” e finanziato dall'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). “L'eccellenza italiana nella gestione e mitigazione del rischio geologico interviene in Elperre all'de El(UES) ildi ...

