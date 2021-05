Torino-Milan: doppietta Theo Hernandez, tocco delizioso per il 4-0 (VIDEO) (Di mercoledì 12 maggio 2021) Theo Hernandez assoluto protagonista della serata spettacolare del Milan contro il Torino. Il terzino rossonero cala il poker al minuto 62? nella 36esima giornata di Serie A 2020/2021. Dopo il gol che ha aperto le marcature, Hernandez concretizza una splendida azione e supera Sirigu con un delizioso tocco sotto sull’assist di Rebic per il 4-0. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021)assoluto protagonista della serata spettacolare delcontro il. Il terzino rossonero cala il poker al minuto 62? nella 36esima giornata di Serie A 2020/2021. Dopo il gol che ha aperto le marcature,concretizza una splendida azione e supera Sirigu con unsotto sull’assist di Rebic per il 4-0. SportFace.

