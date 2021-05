Superbonus | Zampa Fibre Net | “Mancano certezze | serve più tempo”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) “Quello che manca è la certezza di come lavorare. Il fatto di avere bisogno di piùper fare le cose. Il nostro è un Paese complicato e complesso, in cui il metodo con cui si è costruito negli ultimi 50 anni ha lasciato tantissimo a desiderare. Se diamo un po’ più dia professionisti e imprese per fare i lavori e diamo il supporto economico che c’è io credo che veramente possiamo pensare di avere buone possibilità”. Così, sue sisma bonus, in un’intervista ad Adnkronos/Labitalia, Cecilia, cofondatrice e Ceo diNet, azienda friulana all’avanguardia nei compositi per il rinforzo strutturale di edifici e infrastrutture e negli interventi anti-sismici.net conta 15 milioni di euro di fatturato, 85 dipendenti e un centro di ricerca su polimeri e ...

