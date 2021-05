Smeriglio | «Primarie finte e senza donne sono un boomerang»

(Di mercoledì 12 maggio 2021) «Lenoninutili, ma posessere dannose. Un flop di partecipazione può farci male, diventare un. Se nelle prossime ore non emergeranno altri nomi in grado di sfidare realmente Roberto Gualtieri, di aprire il campo con altri attori e altre sensibilità, allora sarannoche non servono. E al Pd dico: fermiano le macchine. Ragioniamo». Massimiliano, europarlamentare indipendente eletto nelle liste dem, già vice di Zingaretti in Regione Lazio, capofila del movimento “Liberare Roma”, è … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

... a Roma, come si sa, la Raggi si ricandida, il Pd farà le primarie tra i suoi candidati, Calenda se ... ex Sel, ex LeU) Massimiliano Smeriglio. Tre partiti e un'alleanza: il campo progressista Il leit ...Massimiliano Smeriglio, eurodeputato del Partito Democratico, risponde all'appello sul futuro della sinistra "La ... Letta torni allo spirito di Piazza Grande La sera della vittoria delle primarie di ...
ROMA – Roberto Gualtieri sarà il candidato unico del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma. La novità è emersa nel corso della direzione romana del Partito, alla presenza del segr ...