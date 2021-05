Serracchiani | ' A Roma corriamo per vincere con Gualtieri | con Calenda dialogo'

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo il fallito tentativo di candidare Zingaretti come sindaco diinsieme ai 5 Stelle, i quali hanno preferito andare da soli con Virginia Raggi, ora il Pd usa tutte le forze a disposizione per ...

Advertising

serracchiani : Autorevolezza, competenza, tenacia, dedizione. Con Roberto Gualtieri #Roma può finalmente voltare pagina. Una perso… - TV7Benevento : Roma: Serracchiani, 'corriamo per vincere con Gualtieri, dialogo con Calenda'... - TV7Benevento : Roma: Serracchiani, 'con Raggi se a ballottaggio? complicato ma non diciamo 'mai''... - ultimora_pol : #Italia Debora #Serracchiani (#PD|S&D): 'Gualteri a Roma può fare la differenza. Calenda è una figura importante de… - barbara96747496 : @EnricoLetta @pdnetwork @Deputatipd @SenatoriPD @eurodeputatipd @brandobenifei @serracchiani @SimonaMalpezzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Serracchiani Roma

Agenzia ANSA

Dopo il fallito tentativo di candidare Zingaretti come sindaco diinsieme ai 5 Stelle, i quali hanno preferito andare da soli con Virginia Raggi, ora il Pd usa ... DeboraLo ha detto la capogruppo Pd alla Camera, Debora, in un'intervista a InBlu2000, la radio nazionale Dab della Conferenza episcopale italiana.La capogruppo Pd alla Camera: "Sulla Raggi la nostra è una considerazione negativa di quanto fatto in questi 5 anni, è sotto gli occhi di tutti" ...Roma, 12 mag. (askanews) - "Per quanto riguarda i flussi turistici, prevediamo di ampliare la sperimentazione dei voli 'Covid-tested', che ...