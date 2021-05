SEGA: le uscite future di Atlus saranno multipiattaforma? (Di mercoledì 12 maggio 2021) In una recente intervista, è stato fatto presente che SEGA sta considerando la possibilità di lanciare i futuri giochi di Atlus in versione multipiattaforma Lo storico publisher SEGA ha attualmente attivi diversi franchise che negli ultimi anni hanno riscosso un successo globale. Appare però chiaro che, ad eccezione di pochi eletti (come Sonic), molti franchise non sono riusciti a capitalizzare al massimo il loro potenziale, a causa della gestione delle loro release. Le serie giapponesi di Yakuza e Persona, ad esempio, sono state per molto tempo esclusive di specifiche console, con le release per tutto il mondo che uscivano mesi dopo quelle giapponesi. Ma, come già abbiamo potuto vedere nel corso degli ultimi anni, le politiche di SEGA stanno cambiando, e pare vogliano rilasciare anche i giochi di ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 12 maggio 2021) In una recente intervista, è stato fatto presente chesta considerando la possibilità di lanciare i futuri giochi diin versioneLo storico publisherha attualmente attivi diversi franchise che negli ultimi anni hanno riscosso un successo globale. Appare però chiaro che, ad eccezione di pochi eletti (come Sonic), molti franchise non sono riusciti a capitalizzare al massimo il loro potenziale, a causa della gestione delle loro release. Le serie giapponesi di Yakuza e Persona, ad esempio, sono state per molto tempo esclusive di specifiche console, con le release per tutto il mondo che uscivano mesi dopo quelle giapponesi. Ma, come già abbiamo potuto vedere nel corso degli ultimi anni, le politiche distanno cambiando, e pare vogliano rilasciare anche i giochi di ...

