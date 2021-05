Roma, immigrato violenta una cuoca in una scuola al Torrino. Il drammatico racconto della vittima (Di mercoledì 12 maggio 2021) Choc in una scuola a Roma. Una cuoca è stata violentata all’interno dei locali della mensa scolastica. È accaduto all’istituto per l’infanzia ed elementare Santa Chiara, al Torrino, alla periferia sud della Capitale. La donna, 40 anni, lavora come cuoca per la mensa della scuola parificata delle suore Francescane Missionarie del Cuore Immacolato di Maria. Torrino, una cuoca violentata a scuola A quanto ricostruito dalla polizia, intorno alle 10 uno sconosciuto è entrato da un ingresso secondario, forse per rubare, e ha aggredito la cuoca, abusando di lei e poi rinchiudendola in uno sgabuzzino. L’uomo l’ha violentata ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Choc in una. Unaè statata all’interno dei localimensa scolastica. È accaduto all’istituto per l’infanzia ed elementare Santa Chiara, al, alla periferia sudCapitale. La donna, 40 anni, lavora comeper la mensaparificata delle suore Francescane Missionarie del Cuore Immacolato di Maria., unata aA quanto ricostruito dalla polizia, intorno alle 10 uno sconosciuto è entrato da un ingresso secondario, forse per rubare, e ha aggredito la, abusando di lei e poi rinchiudendola in uno sgabuzzino. L’uomo l’hata ...

