Ranieri | «Sampdoria lenta e ingenua Ai ragazzi ho chiesto…»

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Claudio, allenatore della, ha parlato ai canali ufficiali del club al termine del match pareggiato contro lo Spezia Claudio, allenatore della, ha parlato ai canali ufficiali del club al termine del match pareggiato contro lo Spezia. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – «Stasera è stata una partita particolarissima: abbiamo visto sprazzi di buon calcio, ma con un po’ di lentezza. Per questo ho chiesto alla squadra di dare più velocità. Però sono state belle la volontà e la forza di reagire ai due gol dello Spezia. Insomma, è stata una gara piacevole tra squadre che volevano vincere. Noi non avevamo nulla da chiedere se non quello di essere professionali, ma ce la siamo giocata fino in fondo». PUNTI – «Abbiamo avuto la determinazione di rimettere in piedi la gara. Sono soddisfatto di ...

Commenta per primo Claudio, allenatore della, ha commentato a DAZN il pareggio ottenuto per 2 - 2 contro lo Spezia: 'Abbiamo giocato bene a sprazzi. La partita è stata strana. Abbiamo avuto il dominio del ...... contro la, per festeggiare in anticipo la salvezza. La doppietta di Pobega non è sufficiente per espugnare il Ferraris: Verre e Keita raddrizzano la partita e regalano aun punto ...Keita Balde, entrato dalla panchina, ha risolto il match per la Sampdoria. Ranieri lo elogia, ma sa che ha bisogno di più continuità.Sampdoria-Spezia, le parole di Claudio Ranieri dopo il pareggio per 2-2 dei blucerchiati al 'Ferraris': "Bene a sprazzi, partita strana" ...