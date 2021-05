Quelle vetrine vuote (Di mercoledì 12 maggio 2021) La sinistra preferisce parlare di legge Zan e di Ius soli, argomenti che sono più facili da maneggiare del crollo di vendite del terziario o della tassazione dei giganti del web. Nei giorni scorsi mi hanno colpito due notizie, entrambe ugualmente trascurate dalla maggior parte della stampa. E se i giornali vi hanno prestato poca attenzione, la politica le ha praticamente ignorate, preferendo discutere del disegno di legge Zan, quasi che in Italia ci sia un'epidemia di omofobia e non un'altra che sta sterminando decine di migliaia di posti di lavoro. Le notizie che hanno attirato la mia attenzione sono due: la prima riguarda un rapporto della Confcommercio sull'andamento del terziario, la seconda i ricavi dei giganti del web e le tasse che hanno generato. Comincio dai dati del settore servizi. Secondo il presidente dell'associazione che raggruppa il maggior numero di esercenti, Carlo ... Leggi su panorama (Di mercoledì 12 maggio 2021) La sinistra preferisce parlare di legge Zan e di Ius soli, argomenti che sono più facili da maneggiare del crollo di vendite del terziario o della tassazione dei giganti del web. Nei giorni scorsi mi hanno colpito due notizie, entrambe ugualmente trascurate dalla maggior parte della stampa. E se i giornali vi hanno prestato poca attenzione, la politica le ha praticamente ignorate, preferendo discutere del disegno di legge Zan, quasi che in Italia ci sia un'epidemia di omofobia e non un'altra che sta sterminando decine di migliaia di posti di lavoro. Le notizie che hanno attirato la mia attenzione sono due: la prima riguarda un rapporto della Confcommercio sull'andamento del terziario, la seconda i ricavi dei giganti del web e le tasse che hanno generato. Comincio dai dati del settore servizi. Secondo il presidente dell'associazione che raggruppa il maggior numero di esercenti, Carlo ...

Ultime Notizie dalla rete : Quelle vetrine Serrata centri commerciali, 'nel weekend 30% fatturato' ...linea" con quelle percentuali. È il commento di Massimo Bobbo, direttore del centro commerciale Le Befane di Rimini che alle 11 di oggi ha partecipato alla simbolica serrata nazionale delle vetrine. ...

Quelle vetrine vuote Panorama Ripresa turismo, una vetrina alla Bit di Sara Trapani Il Casentino è pronto a ripartire grazie al turismo: l’Ambito Turistico fino a venerdì 14 maggio sarà infatti presente alla BIT di Milano per proporre itinerari ed esperienze tra natur ...

Devasta vetrina a Taormina, aggredisce un passante e oppone resistenza: 20enne in manette TAORMINA - La Polizia Locale ha arrestato con l'accusa di danneggiamento aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un 20 enne di Taormina ...

