Omofobia | Zanda | ' ddl Zan va approvato al Senato senza modifiche'

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Modificare il ddl Zan alper metterlo a rischio in una nuova lettura alla Camera, sarebbe un errore politico davvero grave. Sono convinto che ci siano momenti nella vita del Parlamento in cui il valore politico di un provvedimento deve fare premio sui dubbi". Così Luigire del Pd, in una intervista a Repubblica.it.

Per il "sì subito" si schierano Francesco Verducci, Barbara Pollastrini, Luigie Monica Cirinnà. E Letta riceve il plauso della senatrice del M5s Alessandra Maiorino. Nel suo intervento il ...Un parlamentare esperto come Luigiha avvisato: 'Se fallissimo l'approvazione sarebbe un duro ... Valeria Fedeli ribadisce le sue preoccupazioni: 'Il tema dell'univa tutti, allargare ad ...Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Modificare il ddl Zan al Senato per metterlo a rischio in una nuova lettura alla Camera, sarebbe un errore politico davvero grave. Sono convinto che ci siano momenti nella ...Il segretario detta la linea: «Serve un passo avanti di civiltà, non ci sono le condizioni per un terzo passaggio». Ma da Marcucci a Valente, da Fedeli a Collina diversi chiedono modifiche ...