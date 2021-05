Non è Denise Pipitone la ragazza rom di Scalea (Di mercoledì 12 maggio 2021) La ragazza rom di Scalea, che per sorprendente coincidenza si chiamava anch’essa Denise, non è Denise Pipitone. Ne è stata data ieri conferma a La Vita in Diretta dalla ragazza stessa, che da subito si è dimostrata disponibile a collaborare con la polizia. La ragazza, racconta l’inviata de La Vita in Diretta, era stata avvistata prima presso una gioielleria e poi presso un parrucchiere da un cittadino della zona che aveva notato una certa somiglianza. Così la polizia ha interrogato la giovane, chiedendole della sua infanzia e del suo passato per provare a ricostruire la sua vita. Sul suo conto erano però circolate anche notizie false nelle ore di ieri, come ad esempio il fatto che la ragazza non ricordasse la sua vita fino ai 7 anni. E’ la ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Larom di, che per sorprendente coincidenza si chiamava anch’essa, non è. Ne è stata data ieri conferma a La Vita in Diretta dallastessa, che da subito si è dimostrata disponibile a collaborare con la polizia. La, racconta l’inviata de La Vita in Diretta, era stata avvistata prima presso una gioielleria e poi presso un parrucchiere da un cittadino della zona che aveva notato una certa somiglianza. Così la polizia ha interrogato la giovane, chiedendole della sua infanzia e del suo passato per provare a ricostruire la sua vita. Sul suo conto erano però circolate anche notizie false nelle ore di ieri, come ad esempio il fatto che lanon ricordasse la sua vita fino ai 7 anni. E’ la ...

