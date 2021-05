Nicola: «La colpa è solamente mia, ho sbagliato a caricare troppo la gara» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nicola ha spiegato come abbia sbagliato a caricare troppo la sfida, fattore che ha destabilizzato la squadra granata Davide Nicola, tecnico del Torino, ha analizzato ai microfoni di Sky il pesante 7-0 subito dal Milan, assumendosi completamente la responsabilità dell’incredibile sconfitta: «Ho sbagliato io a caricare troppo la sfida, anche a fine primo tempo pensavo di poterla rimetterla in piedi, avevamo avuto l’occasione di Bremer per riaprirla. Poi dopo abbiamo giocato male e il Milan ci ha fatto punito severamente ma la responsabilità è totalmente mia». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021)ha spiegato come abbiala sfida, fattore che ha destabilizzato la squadra granata Davide, tecnico del Torino, ha analizzato ai microfoni di Sky il pesante 7-0 subito dal Milan, assumendosi completamente la responsabilità dell’incredibile sconfitta: «Hoio ala sfida, anche a fine primo tempo pensavo di poterla rimetterla in piedi, avevamo avuto l’occasione di Bremer per riaprirla. Poi dopo abbiamo giocato male e il Milan ci ha fatto punito severamente ma la responsabilità è totalmente mia». L'articolo proviene da Calcio News 24.

