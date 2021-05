Multisale The Space assume in Toscana | selezioni per il bar e il controllo ingressi

(Di mercoledì 12 maggio 2021) La catena di cinema in vista della riapertura ormai vicina apre alle candidature in tre città della nostra regione. Qui altre offerte in

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Multisale The

LaPresse

... sia quando si tratti di(dal suo sito web la catena Cinelandia annuncia novità in arrivo ... 'Father', 'Crudelia', 'Il cattivo poeta' e 'Rifkin's Festival'), mentre il Multilanghe di ...... in particolare per i cinema (sostituiti dalleperiferiche), ma il Covid rischia di ... Qualche esempio?Palace di Roman Polanski, il Dante di Pupi Avati, L'ombra di Caravaggio di Michele ...Benevento – Da domani torneranno le proiezioni al Multisala Gaveli di contrada Piano Cappelle. Ad annunciarlo attraverso una nota sono stati i gestori dell’attività che hanno sottolineato la volontà d ...Il film arriverà in anteprima nelle sale italiane già dal 13 maggio 2021 grazie alla Distribuzione padovana Trent Film in associazione con Infilmica. Ispirato a una storia vera che arriva dal passato ...