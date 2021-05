Milan: ora tocca a Rebic (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Milan si affida ad Ante Rebic. Il croato partirà molto probabilmente dal primo minuto data l’assenza di Zlatan Ibrahimovic. Il tecnico rossonero Stefano Pioli, deciderà all’ultimo chi supporterà l’attaccante nella gara odierna contro il Torino. Il pronostico di Torino-Milan, 36a giornata di Serie A Milan: Rebic e Brahim Diaz dal primo minuto? La vittoria esterna per 3-0 contro la Juventus ha avvicinato il Milan alla conquista di un posto nella prossima Champions League. Il club rossonero però deve mettere da parte l’euforia e concentrarsi sulla gara di questa sera contro il Torino che sarà valida per la 36a giornata di campionato. Ai rossoneri bastano sei punti nelle prossime due partite per conquistare la certezza matematica del ritorno in Champions League dopo sette ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ilsi affida ad Ante. Il croato partirà molto probabilmente dal primo minuto data l’assenza di Zlatan Ibrahimovic. Il tecnico rossonero Stefano Pioli, deciderà all’ultimo chi supporterà l’attaccante nella gara odierna contro il Torino. Il pronostico di Torino-, 36a giornata di Serie Ae Brahim Diaz dal primo minuto? La vittoria esterna per 3-0 contro la Juventus ha avvicinato ilalla conquista di un posto nella prossima Champions League. Il club rossonero però deve mettere da parte l’euforia e concentrarsi sulla gara di questa sera contro il Torino che sarà valida per la 36a giornata di campionato. Ai rossoneri bastano sei punti nelle prossime due partite per conquistare la certezza matematica del ritorno in Champions League dopo sette ...

