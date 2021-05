Mazzarri: “Mi sarebbe piaciuto allenare il Marsiglia. Futuro? Posso andare ovunque, attendo un progetto stimolante” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo l’addio di André Villas-Boas, il Marsiglia per la successione aveva pensato anche a Walter Mazzarri. In un’intervista a France Football, l’allenatore ha detto la sua sull’interesse dei francesi. “Mi ha riempito di orgoglio. Mi sono commosso quando ho sentito che molti fan del Marsiglia volevano che venissi. Il Marsiglia è un club entusiasmante, andarci sarebbe stata una sfida affascinante. Mi piacciono questo tipo di club molto caldi, mi emoziona: è in quelle circostanze che do il massimo”. La trattativa poi non è andata a buon fine visto che l’OM per la panchina ha scelto Jorge Sampaoli: “Sfortunatamente, non è successo, non ha senso parlarne. Un peccato perché questo tipo di progetto mi sarebbe piaciuto”. Attualmente libero, ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo l’addio di André Villas-Boas, ilper la successione aveva pensato anche a Walter. In un’intervista a France Football, l’allenatore ha detto la sua sull’interesse dei francesi. “Mi ha riempito di orgoglio. Mi sono commosso quando ho sentito che molti fan delvolevano che venissi. Ilè un club entusiasmante, andarcistata una sfida affascinante. Mi piacciono questo tipo di club molto caldi, mi emoziona: è in quelle circostanze che do il massimo”. La trattativa poi non è andata a buon fine visto che l’OM per la panchina ha scelto Jorge Sampaoli: “Sfortunatamente, non è successo, non ha senso parlarne. Un peccato perché questo tipo dimi”. Attualmente libero, ...

