Mattia Torre, la sua malattia raccontata nella serie La linea verticale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Mattia Torre ha raccontato la sua malattia ne La linea verticale, serie con Valerio Mastandrea e Greta Scarano disponibile su RaiPlay . Nel 2018 Mattia Torre ha raccontato la sua malattia ne La linea verticale, serie interpretata da Valerio Mastandrea disponibile su RaiPlay e andata in onda su RaiTre. Lo show racconta la storia di Luigi, a cui viene diagnosticata una massa tumorale a un rene, la stessa malattia che ha condotto Mattia Torre alla morte il 19 luglio 2019. La linea verticale di Mattia Torre è una dramedy incentrata su Luigi, a cui viene diagnosticato un ...

PaoloCond : Non so se ci sarà mai un momento più commovente della figlia di Mattia Torre che riceve il David per il padre che n… - RaiUno : “Bravo papà” ?? Emma Torre ritira il David per suo papà Mattia. La 66esima edizione dei David di Donatello è su Rai… - OndeFunky : Questa bimba è straordinaria. Ho pianto io per lei. Figli di Mattia Torre, miglior sceneggiatura originale. E lei u… - Du02215299 : RT @MarcoAMunno: La ricerca della madre, la forza e la lucidità nel discorso per Emma Torre nel ritiro del premio per Mattia: non una ragaz… - OtaCenz : RT @MarcoAMunno: La ricerca della madre, la forza e la lucidità nel discorso per Emma Torre nel ritiro del premio per Mattia: non una ragaz… -