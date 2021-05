"Mandate Galli in tv, anche da Amadeus". Speranza, "panico nel bunker": contagi in calo? Parte l'ordine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il premier Mario Draghi ha preso tempo: niente allentamento sul coprifuoco, almeno fino alla cabina di regia della prossima settimana. E Claudio Borghi, su Twitter, punta il dito su Roberto Speranza, ministro della Salute e capofila dei "terroristi" del coronavirus, il partito (molto ben rappresentato nel governo) di chi sogna un "Paese sospeso", a circolazione limitata e serrande abbassate il più a lungo possibile. Magari, fino alla fatidica soglia del "contagio zero". Utopia politica e sanitaria, a cui si contrappone il centrodestra che preme per un graduale ritorno alla normalità: per non far collassare definitivamente e irrimediabilmente il tessuto socio-economico italiano, occorre iniziare a "convivere" con il virus, accettare i rischi e governare il pericolo di un innalzamento della curva, senza farsi trascinare dal panico. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il premier Mario Draghi ha preso tempo: niente allentamento sul coprifuoco, almeno fino alla cabina di regia della prossima settimana. E Claudio Borghi, su Twitter, punta il dito su Roberto, ministro della Salute e capofila dei "terroristi" del coronavirus, il partito (molto ben rappresentato nel governo) di chi sogna un "Paese sospeso", a circolazione limitata e serrande abbassate il più a lungo possibile. Magari, fino alla fatidica soglia del "o zero". Utopia politica e sanitaria, a cui si contrappone il centrodestra che preme per un graduale ritorno alla normalità: per non far collassare definitivamente e irrimediabilmente il tessuto socio-economico italiano, occorre iniziare a "convivere" con il virus, accettare i rischi e governare il pericolo di un innalzamento della curva, senza farsi trascinare dal. ...

