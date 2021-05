Mancini: “Chiesa è quello che è migliorato più di tutti. Zaniolo? Lo aspetterò fino all’ultimo” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il CT della Nazionale, Roberto Mancini, ad un mese dagli Europei, ha rilasciato un’intervista a GQ Italia, che sarà in edicola domani 13 maggio. Questa una prima anticipazione: “A Federico Chiesa darei il premio come giocatore più migliorato del campionato italiano. E’ stato per diversi mesi il trascinatore della Juventus. Nicolò Zaniolo lo aspetterò fino all’ultimo. Lui fa la differenza ma a patto di essere al top della forma. E seguo con particolare attenzione Gianluca Scamacca”. Mancini passa poi in rassegna i top player della Nazionale: “Verratti è un pilastro da anni del Paris Saint Germain, mi auguro che possa recuperare dall’infortunio. Florenzi si è imposto subito. A Kean ha fatto bene giocare con campioni come Neymar, Mbappe e Di Maria”. ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il CT della Nazionale, Roberto, ad un mese dagli Europei, ha rilasciato un’intervista a GQ Italia, che sarà in edicola domani 13 maggio. Questa una prima anticipazione: “A Federicodarei il premio come giocatore piùdel campionato italiano. E’ stato per diversi mesi il trascinatore della Juventus. Nicolòlo. Lui fa la differenza ma a patto di essere al top della forma. E seguo con particolare attenzione Gianluca Scamacca”.passa poi in rassegna i top player della Nazionale: “Verratti è un pilastro da anni del Paris Saint Germain, mi auguro che possa recuperare dall’infortunio. Florenzi si è imposto subito. A Kean ha fatto bene giocare con campioni come Neymar, Mbappe e Di Maria”. ...

