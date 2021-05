Luiz Felipe: «Testa al derby per la Champions, sono pronto per giocare» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Luiz Felipe è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, al termine della gara dei biancocelesti contro il Parma: le sue parole Luiz Felipe al termine della gara contro il Parma è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, ecco le sue parole: FORMA – «A Firenze avevo tanta voglia di giocare, ma oggi mi sono sentito meglio. Mi sento bene, deve riprendere un po’ la forma fisica, ma sto bene». GARA – «Sapevamo che non sarebbe stato facile perchè il Parma arrivava senza pensieri. Loro sono stati tutti dietro alla palla, anche se nel primo tempo abbiamo creato. Va benecosì, erano importanti i tre punti. Ora Testa al derby». derby – «Sappiamo che è una partita diversa dalle altre, non servono stimoli, devi solo dare ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021)è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, al termine della gara dei biancocelesti contro il Parma: le sue paroleal termine della gara contro il Parma è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, ecco le sue parole: FORMA – «A Firenze avevo tanta voglia di, ma oggi misentito meglio. Mi sento bene, deve riprendere un po’ la forma fisica, ma sto bene». GARA – «Sapevamo che non sarebbe stato facile perchè il Parma arrivava senza pensieri. Lorostati tutti dietro alla palla, anche se nel primo tempo abbiamo creato. Va benecosì, erano importanti i tre punti. Oraal».– «Sappiamo che è una partita diversa dalle altre, non servono stimoli, devi solo dare ...

