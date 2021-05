L' Oms | Troppe scelte sbagliate Pandemia? Poteva essere evitata

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Un vero e proprio "cocktail tossico" di negazione,e mancanza di coordinamento ha fatto precipitare il mondo in unache "avrebbe potuto". Lo sostiene in un rapporto pubblicato un gruppo di esperti indipendenti istituito dal direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus Segui su affaritaliani.it

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Oms Troppe

Affaritaliani.it

L'intero lavoro sara' presentato durante la 74esima Assemblea Mondiale della Sanita', che si terra' dal 24 maggio al 1 giugno 2021 Covid,: 'Nuovi casi e morti nel mondo in diminuzione' Nel ...L'Organizzazione mondiale della sanità () ha riconosciuto l'esistenza della fibromialgia già nel ... tanti esami clinici, numerosi medici chevolte non riescono a capire che cosa succede ...“Questa situazione - ha spiegato in conferenza stampa Ellen Johnson Sirleaf - è dovuta a una miriade di fallimenti, lacune e ritardi tanto nella fase di preparazione alla pandemia quanto in quella del ...Il mondo è precipitato nella pandemia a causa di un vero e proprio “cocktail tossico” fatto di negazione, scelte sbagliate di alcuni governi e mancanza di coordinamento a livello globale. Una catastro ...