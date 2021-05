Liguria, crollato ponte levatoio sulla strada: sfiorata la tragedia (Di mercoledì 12 maggio 2021) tragedia sfiorata in Liguria dove questa mattina è crollato il ponte levatoio della Darsena di Pagliari: le parole del governatore Giovanni Toti tragedia sfiorata questa mattina in Liguria dove ha ceduto il ponte levatoio della Darsena di Pagliari. Questo ultimo è improvvisamente crollato dopo essere uscito dalla propria sede. Le cause precise sono ancora in L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021)indove questa mattina èildella Darsena di Pagliari: le parole del governatore Giovanni Totiquesta mattina indove ha ceduto ildella Darsena di Pagliari. Questo ultimo è improvvisamentedopo essere uscito dalla propria sede. Le cause precise sono ancora in L'articolo proviene da Inews.it.

