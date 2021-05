Letta boccia i grillini: Roma e Torino destini separati (Di mercoledì 12 maggio 2021) Naufraga sul nascere l’asse Letta Conte. Il segretario dem esclude accordi con i grillini sia a Torino sia a Roma. “Sono due città dove nel 2016 il Pd ha straperso e dove sono andate al governo due sindache sul cui operato il nostro giudizio è negativo, non c’è possibilità di alcuna convergenza”. “Il nostro giudizio sulla Raggi è molto negativo. Roma ha perso veramente tante occasioni, è scesa nella scala italiana, europea, globale. Lo dico da cittadino, in primo luogo” afferma Enrico Letta. “E’ per questo che abbiamo deciso che non potevamo che andare al voto da soli, vista la volontà – legittima – di Virginia Raggi di candidarsi”. “Detto questo continua il nostro rapporto con il M5s. Ma è evidente che queste amministrative potevano aiutare a fare passi avanti più solidi. Ora ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 12 maggio 2021) Naufraga sul nascere l’asseConte. Il segretario dem esclude accordi con isia asia a. “Sono due città dove nel 2016 il Pd ha straperso e dove sono andate al governo due sindache sul cui operato il nostro giudizio è negativo, non c’è possibilità di alcuna convergenza”. “Il nostro giudizio sulla Raggi è molto negativo.ha perso veramente tante occasioni, è scesa nella scala italiana, europea, globale. Lo dico da cittadino, in primo luogo” afferma Enrico. “E’ per questo che abbiamo deciso che non potevamo che andare al voto da soli, vista la volontà – legittima – di Virginia Raggi di candidarsi”. “Detto questo continua il nostro rapporto con il M5s. Ma è evidente che queste amministrative potevano aiutare a fare passi avanti più solidi. Ora ...

