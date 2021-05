“Lamorgese flop sugli sbarchi Ecco cosa serve per fermare l’invasione” | parla l’ammiraglio De Felice

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag – “Vi spiego perché lasbaglia a dire no al blocco navale pergli“: parola del(ris) Nicola De, secondo il quale ildella titolare del Viminale condanna l’Italia a dover fronteggiare ancora una volta da sola l’emergenza immigrazione. L’Italia in effetti con la politica dei porti aperti del governo Draghi rischia una vera e propria invasione, con 70mila immigrati pronti a partire per le nostre coste ora che il meteo è favorevole. Abbiamo fatto il punto con De, esperto di gestione dei flussi migratori e soprattutto di Legge del mare, per capiresi potrebbe fare invece di limitarsi a sperare che i Paesi Ue accettino i ricollocamenti degli immigrati sbarcati in Italia. La soluzione, ...

Advertising

BalboMilena : RT @GiancarloDeRisi: Migranti. Nuovo flop della #Lamorgese. Nessun altro Paese contattato vuole dividere il peso dell'invasione che sta tra… - JohSogos : RT @IlPrimatoN: Emergenza sbarchi. L'intervista - italianfirst2 : RT @IlPrimatoN: Emergenza sbarchi. L'intervista - IlPrimatoN : Emergenza sbarchi. L'intervista - Massi_Dubai : RT @GiancarloDeRisi: Migranti. Nuovo flop della #Lamorgese. Nessun altro Paese contattato vuole dividere il peso dell'invasione che sta tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Lamorgese flop

Il Primato Nazionale

E, in particolare, alla ministra dell'Interno Luciana, al ministro della Salute Roberto Speranza, al ministro del Lavoro Andrea Orlando, al ministro per le Politiche Agricole Stefano ...... come sottolineato dal ministro dell'Interno. Per il senatore Gianluigi Paragone, che con ... solo una ventina ieri in piazza Matteotti È stata nel complesso unla protesta messa in piedi ...L'ex Ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova torna a parlare della sua legge per mettere in regola gli "invisibili". A Today.it spiega le nuove assunzioni per velocizzare le pratiche: "Ne h ...