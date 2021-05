La Lazio batte il Parma all’ultimo secondo: 1-0 (Di mercoledì 12 maggio 2021) – Che partitaccia quella di oggi tra Lazio e Parma, con i padroni di casa un po’ spenti, anzi un po’ più di un po’, e gli ospiti arroccati in difesa con rapidi e pericolosi contropiedi che hanno spaventato Strakosha centrando due pali. Inzaghi, forse per risparmiare qualche titolare apparso già stanco nell’ultima partita, ha mandato in campo diverse seconde linee, oltre a Strakosha Patric, Parolo, Cataldi, Muriqi, Fares, nella speranza, forse, che avessero ancora un po’ di energia nelle gambe. Macché, la fiacca è stata generale, a correre si sono impegnati soprattutto Immobile e Acerbi, oltre a Muriqi che, però, ha brillato per eccesso di foga e scarsità di precisione. Luis Alberto è rimasto vittima dell’assedio a cui è stato sottoposto dai parmensi e, si sa, se non gira lui non gira la Lazio. Il Parma ha bloccato le ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 maggio 2021) – Che partitaccia quella di oggi tra, con i padroni di casa un po’ spenti, anzi un po’ più di un po’, e gli ospiti arroccati in difesa con rapidi e pericolosi contropiedi che hanno spaventato Strakosha centrando due pali. Inzaghi, forse per risparmiare qualche titolare apparso già stanco nell’ultima partita, ha mandato in campo diverse seconde linee, oltre a Strakosha Patric, Parolo, Cataldi, Muriqi, Fares, nella speranza, forse, che avessero ancora un po’ di energia nelle gambe. Macché, la fiacca è stata generale, a correre si sono impegnati soprattutto Immobile e Acerbi, oltre a Muriqi che, però, ha brillato per eccesso di foga e scarsità di precisione. Luis Alberto è rimasto vittima dell’assedio a cui è stato sottoposto dai parmensi e, si sa, se non gira lui non gira la. Ilha bloccato le ...

