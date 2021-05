Internazionali BNL d’Italia 2021: Berrettini batte Millman in due set e attende Tsitsipas (Di mercoledì 12 maggio 2021) Matteo Berrettini ha superato John Millman per 6-4, 6-2, al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2021, guadagnando la possibilità di affrontare Stefanos Tsitsipas agli ottavi di finale. L’azzurro ha sofferto la dinamicità dell’avversario nel corso del primo set, sebbene il suo dritto devastante abbia risolto ogni intrigo, per poi proiettarlo al successo finale; al fianco del suo miglior colpo da fondocampo, certamente non è mancata la consueta resa superlativa al servizio. Millman ha offerto l’ormai proverbiale generosità a tutto campo per la propria causa, al fine di infastidire il tennis energico e usualmente martellante dell’italiano, finendo però per cedere nei momenti clou degli incontri. IL TABELLONE IL MONTEPREMI Il primo set è partito bene per ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) Matteoha superato Johnper 6-4, 6-2, al secondo turno degliBNL, guadagnando la possibilità di affrontare Stefanosagli ottavi di finale. L’azzurro ha sofferto la dinamicità dell’avversario nel corso del primo set, sebbene il suo dritto devastante abbia risolto ogni intrigo, per poi proiettarlo al successo finale; al fianco del suo miglior colpo da fondocampo, certamente non è mancata la consueta resa superlativa al servizio.ha offerto l’ormai proverbiale generosità a tutto campo per la propria causa, al fine di infastidire il tennis energico e usualmente martellante dell’italiano, finendo però per cedere nei momenti clou degli incontri. IL TABELLONE IL MONTEPREMI Il primo set è partito bene per ...

