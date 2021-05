Insegnare all’estero: certificazione Inglese B2 e corso on-line Intercultura con CFIScuola! (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo l’incontro tra le organizzazioni sindacali e il Maeci si registrano passi avanti per definire l’uscita del bando per la formulazione delle graduatorie esaurite per la destinazione all’estero del personale scolastico Ricordiamo che i bandi sono destinati al personale docente, ATA e Dirigenti Scolastici assunti a tempo indeterminato e interesseranno le istituzioni scolastiche italiane all’estero. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo l’incontro tra le organizzazioni sindacali e il Maeci si registrano passi avanti per definire l’uscita del bando per la formulazione delle graduatorie esaurite per la destinazionedel personale scolastico Ricordiamo che i bandi sono destinati al personale docente, ATA e Dirigenti Scolastici assunti a tempo indeterminato e interesseranno le istituzioni scolastiche italiane. L'articolo .

