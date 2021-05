I numeri non tornano: la campagna vaccinale è un flop, ma nel governo nessuno lo ammette (Di mercoledì 12 maggio 2021) Intervistato recentemente da La Stampa, il generale Francesco Paolo Figliuolo, succeduto a Domenico Arcuri nel ruolo di commissario straordinario all’emergenza Covid, si è mostrato soddisfatto della campagna vaccinale portata avanti fin qui dall’Italia e ha fissato i prossimi obiettivi: “L’imperativo categorico è accelerare. Abbiamo già fatto molto, ma dobbiamo allungare il passo. Il mio obiettivo è superare le 500.000 somministrazioni al giorno entro giugno”. Eppure, numeri alla mano, il nostro Paese continua a marciare sotto ritmo rispetto ai traguardi indicati nei mesi scorsi. Dalle parti del governo Draghi, però, nessuno lo ammette, anzi. Il cosiddetto “punto di svolta”, quello che avrebbe visto le vaccinazioni decollare improvvisamente aprendo così le porte a una nuova fase, è ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 12 maggio 2021) Intervistato recentemente da La Stampa, il generale Francesco Paolo Figliuolo, succeduto a Domenico Arcuri nel ruolo di commissario straordinario all’emergenza Covid, si è mostrato soddisfatto dellaportata avanti fin qui dall’Italia e ha fissato i prossimi obiettivi: “L’imperativo categorico è accelerare. Abbiamo già fatto molto, ma dobbiamo allungare il passo. Il mio obiettivo è superare le 500.000 somministrazioni al giorno entro giugno”. Eppure,alla mano, il nostro Paese continua a marciare sotto ritmo rispetto ai traguardi indicati nei mesi scorsi. Dalle parti delDraghi, però,lo, anzi. Il cosiddetto “punto di svolta”, quello che avrebbe visto le vaccinazioni decollare improvvisamente aprendo così le porte a una nuova fase, è ...

RobertoBurioni : In Israele il 55% della popolazione è vaccinato con due dosi, e il 91% degli ultracinquantenni. Ecco i numeri odier… - RobertoBurioni : BUONISSIME NOTIZIE - Il vaccino Pfizer ha un'efficacia del 100% nel prevenire la malattia grave da var inglese o su… - robertosaviano : E sullo sfondo una politica inadeguata, che non riesce a gestire numeri gestibili. Una politica inadeguata che anco… - fcxalss : @L3WUZ35 Non so spiegartelo con termini giusti e specifici, ma è quando si ha dei problemi con i numeri e non si ri… - Alemilanista86 : RT @MarcatoCalcio: @CucchiRiccardo @Alemilanista86 Signor Cucchi, la stimo molto, ma i bilanci, i debiti, i mancati pagamenti non sono opin… -