Giornata di guerra con pioggia di fuoco tra Israele e Gaza. Appelli al cessate - il - fuoco finora vani (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'escalation di violenze ha già provocato 56 morti palestinesi e 6 israeliani. Tensione sulla Spianata delle Moschee, scontri anche a Lod, dove stanotte per la prima volta nella storia del paese sarà ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'escalation di violenze ha già provocato 56 morti palestinesi e 6 israeliani. Tensione sulla Spianata delle Moschee, scontri anche a Lod, dove stanotte per la prima volta nella storia del paese sarà ...

