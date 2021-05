Furgone contro tir sulla statale Appia: donna alla guida muore nell’impatto (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto L’autista di un Furgone, una donna di nazionalità italiana, è deceduta in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 7 “Appia”, nel territorio comunale di Francolise (Ce). Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, il Furgone ha invaso la corsia opposta andando ad impattare contro un mezzo pesante che sopraggiungeva; l’urto è stato violentissimo, e la donna alla guida del Furgone ha avuto la peggio. L’Anas comunica che, nel tratto in cui è avvenuto il sinistro, in corrispondenza del km 185,400, è stato provvisoriamente istituito il senso unico alternato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto L’autista di un, unadi nazionalità italiana, è deceduta in seguito ad un incidente stradale avvenutostrada7 “”, nel territorio comunale di Francolise (Ce). Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ilha invaso la corsia opposta andando ad impattareun mezzo pesante che sopraggiungeva; l’urto è stato violentissimo, e ladelha avuto la peggio. L’Anas comunica che, nel tratto in cui è avvenuto il sinistro, in corrispondenza del km 185,400, è stato provvisoriamente istituito il senso unico alternato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

