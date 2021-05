Ecclestone | “Hamilton e Verstappen come Senna e Prost”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Intervistato da Blick, Bernieha parlato dell’attuale stagione di F1 con protagonistie Max. L’ex proprietario della federazione sembra avere già le idee chiare su chi vincerà il Mondiale piloti. Red Bull: l’ala posteriore aumenta la velocità massima?vincerà l’ottavo titolo? La stagione 2021 della Formula Uno si sta dimostrando combattuta. Nonostante le tre vittorie di Lewis, il campionato è più aperto che mai. Maxe la Red Bull infatti stanno dando filo da torcere al campione britannico e alla scuderia tedesca, dominatrice dell’era turbo-ibrida. L’olandese della Red Bull ha ottenuto una sola vittoria in stagione in quel d’Imola, mancando il successo per demeriti della scuderia ma anche ...

L'imprenditore britannico Bernie Ecclestone, è certo che Lewis Hamilton vincerà il suo ottavo titolo in F1 a discapito di Max Verstappen.L’ex boss della Formula 1 ha parlato della lotta per il titolo mondiale tra Hamilton e Verstappen, indicando l’inglese come il vincitore finale. “Ora questo sport ha di nuovo due piloti all’altezza, c ...