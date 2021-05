È morto a 106 anni Norman Lloyd, attore cult di Hitchcock e Chaplin, preside in “L’attimo fuggente” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Norman Lloyd, attore, regista e produttore statunitense, era la star di Hollywood più longeva del firmamento a stelle e strisce. Un veterano della fabbrica del sogno americana, che da Alfred Hitchcock a Charlie Chaplin. Passando per Jean Renoir e Richard Brooks, vantava il primato di aver recitato con i più grandi maestri della storia del cinema d’oltreoceano. Oggi, però, quel record smette di esistere: anche l’ultima star testimone della Hollywood dell’epoca d’oro, se ne è andata. Lloyd è morto a 106 anni nella sua casa di Los Angeles. Un addio, il suo, che risale allo scorso 11 maggio. Anche se l’annuncio della sua scomparsa, riferito dall’amico produttore Dean Hargrove, arriva solo in queste ore. È morto Norman ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 maggio 2021), regista e produttore statunitense, era la star di Hollywood più longeva del firmamento a stelle e strisce. Un veterano della fabbrica del sogno americana, che da Alfreda Charlie. Passando per Jean Renoir e Richard Brooks, vantava il primato di aver recitato con i più grandi maestri della storia del cinema d’oltreoceano. Oggi, però, quel record smette di esistere: anche l’ultima star testimone della Hollywood dell’epoca d’oro, se ne è andata.a 106nella sua casa di Los Angeles. Un addio, il suo, che risale allo scorso 11 maggio. Anche se l’annuncio della sua scomparsa, riferito dall’amico produttore Dean Hargrove, arriva solo in queste ore. È...

