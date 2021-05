(Di mercoledì 12 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La questione del settore delle cerimonie sarà all'attenzione della prossima Cabina di regia a Palazzo Chigi che si terrà lunedì 17 maggio. Quella sarà l'occasione per dare maggiori certezze a tutto il comparto che ha subito danni economici significativi”. Lo ha detto il premier Marionel corso del Question Time alla Camera, rispondendo a un'interrogazione sui.“Dobbiamo però essere attenti a bilanciare le ragioni dell'economia con quelle della salute – ha proseguito -. Isono un'occasione di socialità che può favorire la diffusione del contagio. Come in altri casi, il Governo intende adottare un approccio graduale e allentare le restrizioni a seconda dell'andamento epidemiologico e della campagna vaccinale. Il Governo resta comunque vicino agli operatori del settore. Nell'ultimo decreto ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Pressing su coprifuoco e riaperture, Draghi decide lunedì #covid - fattoquotidiano : RINVIO La Cabina di regia slitta a lunedì, ma venerdì dovrebbero cambiare i criteri. E alcune Regioni eviteranno l’… - fattoquotidiano : Riaperture, Meloni: “Draghi si sta rivelando più favorevole alle chiusure di Conte. Italia Viva e centrodestra voti… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Draghi “Riaperture graduali, per i matrimoni chiedo pazienza” - - blogsicilia : #notizie #sicilia Draghi “Riaperture graduali, per i matrimoni chiedo pazienza” - -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Riaperture

ilmessaggero.it

L'interrogazione era incentrata sul "settore del wedding" e la risposta del premier Marioè stata di conseguenza: "Sui matrimoni è fondamentale avere pazienza, sullel'approccio sarà graduale e le decisioni saranno prese in base all'andamento epidemiologico". Ma il ...Il capo del governo sullee il wedding: "Serve un un approccio graduale a seconda dell'andamento epidemiologico". E sulle morti del lavoro: "Cordoglio per morte di Luana e le altre 5 vittime". - -Il presidente del Consiglio Mario Draghi è intervenuto in Aula alla Camera per il Question time delineando la road map del governo per le riaperture e, in generale, sulle strategie ...Certificazione ISO 9001. I "processi di Produzione, distribuzione e pubblicazione di notizie giornalistiche in formato multimediale, servizi di informazione e comunicazione giorna ...