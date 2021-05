Diffidati Cagliari-Fiorentina, rossoblu a rischio squalifica in vista del Milan (Di mercoledì 12 maggio 2021) Soltanto un giocatore figura nell’elenco dei Diffidati del Cagliari in vista dell’impegno probabilmente risolutivo della stagione contro la Fiorentina e dunque a rischio squalifica poi per la sfida contro il Milan. Si tratta di Joao Pedro, trascinatore e bomber della squadra, che dunque dovrà prestare molta attenzione per non mettere in difficoltà Leonardo Semplici. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) Soltanto un giocatore figura nell’elenco deidelindell’impegno probabilmente risolutivo della stagione contro lae dunque apoi per la sfida contro il. Si tratta di Joao Pedro, trascinatore e bomber della squadra, che dunque dovrà prestare molta attenzione per non mettere in difficoltà Leonardo Semplici. SportFace.

Advertising

EmanueleEC85 : @scar15385 Il Torino scenderà in campo con la radiolina all’orecchio in più lo troviamo con due assenze pesanti per… - FiorentinaUno : SITUAZIONE DIFFIDATI, Quarta e Kouame a rischio squalifica. In casa Cagliari invece… - - RaffaelloComes : @Angelredblack1 @acmilan il problema è che chiunque metti andrà projuve....è un destino scritto...non resta che rim… -

Ultime Notizie dalla rete : Diffidati Cagliari FMJ - Protagonista la super - acacia tortilis... ...alhanolu 6', Theo Hernandez 60') Double win - Erano diffidati: Hernandez, Calhanoglu, Castillejo (... recuperato il Napoli dal Cagliari, stesso risultato del match di Bergamo. Sarebbe potuto essere lo ...

Benevento, domani la ripresa: da valutare Tuia e Letizia Il Benevento tornerà domani al lavoro in vista dell'importante match di domenica con il Cagliari. ... Nessun appiedato in entrambe le formazioni: Inzaghi non ha fatto giocare i diffidati Hetemaj e ...

DIFFIDATI Cagliari-Fiorentina, rossoblu a rischio squalifica in vista del Milan Sportface.it Diffidati Cagliari-Fiorentina, rossoblu a rischio squalifica in vista del Milan Soltanto un giocatore figura nell’elenco dei diffidati del Cagliari in vista dell’impegno probabilmente risolutivo della stagione contro la Fiorentina e dunque a rischio squalifica poi per la sfida co ...

NAPOLI, Che manita all'Udinese: è 5-1 al Maradona Largo successo del Napoli nell'anticipo della 36a giornata di Serie A per il Napoli, che si impone al Maradona per 5-1 sull'Udinese grazie alle reti di Zielinski, Fabian Ruiz, Lozano, ...

...alhanolu 6', Theo Hernandez 60') Double win - Erano: Hernandez, Calhanoglu, Castillejo (... recuperato il Napoli dal, stesso risultato del match di Bergamo. Sarebbe potuto essere lo ...Il Benevento tornerà domani al lavoro in vista dell'importante match di domenica con il. ... Nessun appiedato in entrambe le formazioni: Inzaghi non ha fatto giocare iHetemaj e ...Soltanto un giocatore figura nell’elenco dei diffidati del Cagliari in vista dell’impegno probabilmente risolutivo della stagione contro la Fiorentina e dunque a rischio squalifica poi per la sfida co ...Largo successo del Napoli nell'anticipo della 36a giornata di Serie A per il Napoli, che si impone al Maradona per 5-1 sull'Udinese grazie alle reti di Zielinski, Fabian Ruiz, Lozano, ...