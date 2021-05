Destiny 2 | il crossplay è disponibile mesi prima del previsto | è un errore di Bungie – Notizia – Xbox OneVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Per un qualcheinterno a, sembra che in2 sia finalmenteiltra tutte le piattaforme, ma sarà tolto presto.. Per un qualcheinterno a, sembra che in2 sia finalmenteiltra tutte le piattaforme. Si tratta di una delle caratteristiche più richieste da parte dei giocatori di tutto il mondo, ma anche una di quelle cose che lo sviluppatore di Seattle, per qualche ragione, sta impiegando molto tempo ad applicare. Nonostante potenzialmente sia già funzionante. Ilè la possibilità di giocare con altri guardiani di, non … Notizie giochiOneRead More L'articolo ...

Advertising

GamingToday4 : Destiny 2: il crossplay è disponibile mesi prima del previsto, è un errore di Bungie - Multiplayerit : Destiny 2: il crossplay è disponibile mesi prima del previsto, è un errore di Bungie - zazoomblog : Destiny 2 crossplay attivato per errore: utenti di PC e Stadia giocano - telefoninonet : Destiny 2: rivelato il crossplay per errore - gigibeltrame : Destiny 2, crossplay attivato per errore: utenti di PC e Stadia giocano assieme #digilosofia… -

Ultime Notizie dalla rete : Destiny crossplay

Bungie ha attivato per errore la funzionalità disu2 e alcuni giocatori sono stati in grado di testarla in anteprima, come confermato anche da Tom Warren di The Verge che è riuscito ad entrare in una partita con utenti di PC e di ...... che aveva già annunciato iltra Xbox e PC, oltre a funzionalità che saranno presenti ... Inoltre, ha collaborato ad altri giochi come2 e Crackdown 3, tra gli altri.Per un qualche errore interno a Bungie, sembra che in Destiny 2 sia finalmente disponibile il crossplay tra tutte le piattaforme, ma sarà tolto presto.. Per un qualche errore interno a Bungie, ...Bungie ha attivato per errore la funzionalità di crossplay su Destiny 2 e alcuni giocatori sono stati in grado di testarla in anteprima, come confermato anche da Tom Warren di The Verge che è riuscito ...