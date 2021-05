Denise Pipitone, parla la 19enne romena: «Non sono io la bambina scomparsa, ma farò il test del DNA» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Denise Pipitone, la speranza di ritrovarla in una 19enne di origini romene. La giovane Elena Denisa Grigoriu rompe il silenzio e spiega: «Non sono io la bambina scomparsa, ma sono disponibile a fare il test del DNA per poterlo confermare ulteriormente». La ragazza romena è quasi omonima di Denise Pipitone e la vaga somiglianza con la bambina scomparsa nel settembre 2004 da Mazara del Vallo aveva riacceso la speranza. Elena Denisa Grigoriu, però, ha escluso di essere Denise, come ha spiegato la giovane al TgR della Calabria. «Non sono io la bambina scomparsa, mi dispiace per la famiglia. Sarebbe stata ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 12 maggio 2021), la speranza di ritrovarla in unadi origini romene. La giovane Elena Denisa Grigoriu rompe il silenzio e spiega: «Nonio la, madisponibile a fare ildel DNA per poterlo confermare ulteriormente». La ragazzaè quasi omonima die la vaga somiglianza con lanel settembre 2004 da Mazara del Vallo aveva riacceso la speranza. Elena Denisa Grigoriu, però, ha escluso di essere, come ha spiegato la giovane al TgR della Calabria. «Nonio la, mi dispiace per la famiglia. Sarebbe stata ...

