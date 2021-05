Da Agassi a Giorgi | padri invadenti e figli campioni

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Papà non la manda sola. Si siede in tribuna, osserva, controlla, intimorisce il giudice di linea tanto che, dopo un’occhiataccia, succede che l’arbitro chiami la sicurezza, perché quell’uomo «very mad» venga allontanato il prima possibile. È successo agli Internazionali di Roma. E il padre in questione, con gli occhi a palla e l’aria da film western, è Sergio Giorgi, padre di Camila, talentuosa tennista italiana. Genitori ossessivi, che mettono a disagio, padri-padroni che vigilano sulle carriere dei figli.