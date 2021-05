Covid, nessun decesso oggi a causa del virus, ma raddoppiati i casi positivi rispetto a ieri (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 72799 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. rispetto a ieri si registrano 150 nuovi casi (di età compresa tra 7 mesi e 95 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 39, di cui 13 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Pescara, 16 in provincia di Chieti e 9 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2447. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 63093 dimessi/guariti (+562 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 72799 ial19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza.si registrano 150 nuovi(di età compresa tra 7 mesi e 95 anni). Icon età inferiore ai 19 anni sono 39, di cui 13 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Pescara, 16 in provincia di Chieti e 9 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovie resta fermo a 2447. Nel numero deisono compresi anche 63093 dimessi/guariti (+562). Gli attualmentein Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei, il numero dei dimessi/guariti e dei ...

Advertising

Agenzia_Italia : Draghi: “Nessun migrante sarà lasciato solo nelle acque italiane” - PCapano : Dopo McKennie, Arthur e Dybala, ecco Lukaku, Hakimi, Young e Perisic. Tutti multati per aver violato le norme anti-… - v33Redazione : Covid 19: nessun decesso e 58 nuovi positivi - ArnonerRaf : RT @UnoFRAtanti: Il caso dei super assembramenti a Milano per la festa scudetto dell'Inter con relativo NESSUN CASO DI COVID e dunque NESSU… - UnoFRAtanti : Il caso dei super assembramenti a Milano per la festa scudetto dell'Inter con relativo NESSUN CASO DI COVID e dunqu… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nessun Reddito Cittadinanza 2021: tutti i requisiti Isee, come funziona e come richiederlo Altri requisiti Per accedere alla misura inoltre necessario che nessun componente del nucleo ... a causa dell emergenza da Covid - 19, l INPS consente ai cittadini di trasmettere la domanda di Reddito ...

Bastia d'Albenga, la comunità islamica celebra la fine del Ramadan ( Quest'anno la preghiera festosa di fine Ramadan si è svolta in maniera molto austera, causa Covid. Non più al chiuso, nella moschea della comunità islamica in via al Piemonte, bensì all'aperto ...Nessun ...

Covid: nessun decesso e 84 nuovi casi in Alto Adige Agenzia ANSA Il covid in discesa in Liguria: Genova vicina a dati da zona bianca Gli ospedalizzati sono scesi sotto quota 400, l'incidenza nella nostra regione è di 68 casi su 100 mila abitanti ma guai ad abbassare la guardia ...

RETE OSPEDALIERA ABRUZZO: “IN BOZZA CHE CIRCOLA GUARDIAGRELE PENALIZZATO” GUARDIAGRELE – “Da qualche giorno circola il documento della nuova rete ospedaliera che la Giunta Regionale presenterà alla Commissione Sanità del Consiglio e per l’ospedale di Guardiagrele non trovia ...

Altri requisiti Per accedere alla misura inoltre necessario checomponente del nucleo ... a causa dell emergenza da- 19, l INPS consente ai cittadini di trasmettere la domanda di Reddito ...Quest'anno la preghiera festosa di fine Ramadan si è svolta in maniera molto austera, causa. Non più al chiuso, nella moschea della comunità islamica in via al Piemonte, bensì all'aperto ......Gli ospedalizzati sono scesi sotto quota 400, l'incidenza nella nostra regione è di 68 casi su 100 mila abitanti ma guai ad abbassare la guardia ...GUARDIAGRELE – “Da qualche giorno circola il documento della nuova rete ospedaliera che la Giunta Regionale presenterà alla Commissione Sanità del Consiglio e per l’ospedale di Guardiagrele non trovia ...